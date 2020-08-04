Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM В Петербурге за последние сутки выявили 158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заражений превысило 32 тысячи. Об этом сообщает 4 августа федеральный оперативный штаб.

С учетом новых данных, за время пандемии в Северной столице официально зафиксировали 32 103 случая заражения. Спад суточного количества новых инфицированных наблюдается с 10 июля.

За это время выздоровели от COVID-19 в общей сложности 23 712 человек, в том числе 85 пациентов — за последние сутки.

Добавим, в России за сутки выявили 5159 носителей коронавируса, их общее число по стране достигло 861 423 человек.

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