Кэри, США, , 10:37 — REGNUM Уже завтра, 5 августа, в игре Fortnite появится возможность управлять автомобилем. Об этом 3 августа сообщило издание Game Infromer.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1290391994842324992

Новая функция появится в игре в рамках обновления JoyRide. Пока неизвестно, как именно будет реализовано управление автомобилями.

Напомним, в каждом из сезонов Fortnite геймеры получают доступ к различным видам транспорта. В игре уже появлялись лодки, вертолёты и даже боевые роботы.

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