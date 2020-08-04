Екатеринбург, , 10:39 — REGNUM В Свердловской области подтвердили 182 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Показатель числа новых заражений плавно снижается с 29 июля 2020 года. Нынешние цифры — минимальные с 24 июня 2020 года, когда за день был выявлен 181 носитель коронавируса.

Сейчас в регионе подтверждён 21 361 случай выявления вируса SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует «режим повышенной готовности» по коронавирусу по 10 августа 2020 года.

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