Омск, , 10:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 107 новых носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 4 августа в региональном минздраве.

Всего в регионе на сегодняшний день коронавирус выявлен у 7209 человек. Выздоровели 90 жителей региона, общее число выздоровевших достигло 4389.

За сутки в Омской области скончались три пациента с коронавирусом, за весь период — 79.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области режим повышенной готовности продлили до 18 августа.

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