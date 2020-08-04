Минск, , 10:34 — REGNUM В многопользовательской игре World of Warships пройдёт необычное событие-кроссовер с популярной франшизой «Трансформеры». Официальный трейлер нового ивента был опубликован на YouTube-канале проекта.

В рамках события в игре появятся новые облики для кораблей, вдохновлённые персонажами «Трансформеров»: Оптимусом Праймом, Бамблби, Мегатроном и Рамблом. При этом в World of Warships добавят и голоса, озвучивающие этих героев в различных анимационных проектах.

Напомним, World of Warships — это популярный многопользовательский экшен, посвящённый морским сражениям. Релиз игры состоялся в 2015 году.

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