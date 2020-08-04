Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM Более шести тысяч жителей Ленинградской области заразились коронавирусом и заболели COVID-19 с начала пандемии. За последние сутки в регионе выявлено еще 32 новых носителя SARS-CoV-2. Об этом 4 августа сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 6022 заболевших COVID-19. Из них 4555 человек выздоровели, в том числе 12 — за последние сутки, 56 человек скончались, еще 1411 человек продолжают лечение.

За прошедшие сутки в Ленобласти выявлено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 23 населенных пунктах. Больше всего заболевших выявлено в городах Тихвин (5) и Волхов (4). Также по два новых случая обнаружено в населенных пунктах: Всеволожск, Выборг, Первомайское и Кириши.

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