Кампала, , 10:37 — REGNUM Самка белого носорога родила детеныша в угандийском заповеднике носорогов Зива, в результате чего общее число белых носорогов в заповеднике достигло 31. Об этом Фонд носорогов Уганды сообщил на своей странице в Twitter.

«Фонд носорогов Уганды с гордостью сообщает о рождении здоровой самки в заповеднике носорогов Зива сегодня (3 августа). Мать Лалойо и ее детеныш Рода чувствуют себя хорошо», — сообщается в заявлении.

Белые носороги были истреблены в Уганде в начале 1980-х годов, однако их популяция возросла с момента введения программы искусственного разведения южных белых носорогов в 2006 году, сообщают местные СМИ.

В отличие от северного белого носорога, южные белые носороги не находятся под угрозой исчезновения, хотя их популяция и сократилась из-за браконьерства.