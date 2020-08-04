Тбилиси, , 10:34 — REGNUM Один из стадионов грузинского футбольного клуба «Сабуртало» в Тбилиси назвали в честь игравшего в этом клубе и погибшего в июне 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. Об этом 3 августа сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, на церемонии присвоения имени стадиону присутствовали руководство клуба и родственники Шакарашвили.

«Георгий был и останется членом нашей семьи. Поэтому мы решили позволить маленьким игрокам собираться на этом стадионе и добиваться того, чего не смог достичь Георгий. Это сделает Георгия и его семью счастливыми», — сказал на церемонии глава клуба Тариэл Хечикашвили.

Он добавил, что номер 21 навсегда останется за Георгием Шакарашвили, а его футболку будут хранить в музее клуба.

Напомним, Шакарашвили был найден мертвым в реке 22 июня. Стало известно, что у него перед смертью был конфликт с группой молодых людей. По подозрению в убийстве футболиста задержано 17 человек. Дело получило большой общественный резонанс в Грузии.

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