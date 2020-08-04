Калуга, , 10:35 — REGNUM Избирательная комиссия Калужской области зарегистрировала шесть кандидатов, желающих принять участие в выборах губернатора, сообщает 4 августа корреспондент ИА REGNUM.

На заседании Избирательной комиссии Калужской области Kaluga.izbirkom

По информации ведомства, среди претендентов на должность главы региона: автомеханик Александр Абросимов —выдвинут региональным отделением в Калужской области политической партии «Коммунистическая партия социальной справедливости»; начальник управления по работе с персоналом транспортной компании Елена Ефанова от Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «Партия Роста»; юрист Надежда Ефремова (представлена региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в Калужской области); начальник отдела строительной компании Степан Опарышев от Калужского регионального отделения политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России; врио губернатора области Владислав Шапша выдвинут Калужским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» и директор сельскохозяйственного производственного кооператив Николай Яшкин от Калужского регионального отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». В соответствии с действующим законодательством в поддержку выдвижения кандидатов были собраны подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, находящихся на территории Калужской области. Все кандидаты представили в облизбирком листы поддержки.

Выборы губернатора Калужской области пройдут в период с 11 по 13 сентября на 728 избирательных участках,

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области на должность губернатора претендуют шесть человек