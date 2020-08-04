Ижевск, , 10:28 — REGNUM В Удмуртии лаборатории провели 206 267 исследований на выявление заражения коронавирусом. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

В частности, за последние сутки проведено 1249 исследований.

От общего числа носителей коронавируса в регионе 313 человек находятся в удовлетворительном состоянии, в состоянии средней тяжести — 61 человек, 17 тяжело переносят заболевание.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом в Удмуртии скончались ещё четыре человека. Возраст погибших — от 54 до 83 лет.

Читайте также: В Удмуртии за сутки четыре человека скончались от COVID-19