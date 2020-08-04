Екатеринбург, , 10:30 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский попросил руководство городского театра кукол рациональнее обращаться с выделенными на ремонт средствами. Об этом градоначальник заявил во время объезда города.

Мэр удивился, зачем подрядчик меняет плитку у входной группы, ведь до этого её меняли 20 лет назад во время прошлого ремонта.

«Вы как-то к деньгам рациональнее. Потому что на образование мы считаем плюс минус копейку, а культура у нас всегда — ух! Смотрите, какой минимальный объем работ. Денег нет», — передаёт слова Высокинского «Новый день».

Как сообщало ИА REGNUM, на время ремонта коллектив театра перебрался на площадку бывшего кинотеатра «Колизей».

Читайте ранее в этом сюжете: Театр кукол в Екатеринбурге закроет каждый четвёртый спектакль