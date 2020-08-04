Дамаск, , 10:27 — REGNUM В Сирии на авиабазе Хмеймим открыли мемориал в честь российских военных медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой, которые погибли в Алеппо в 2016 году.

«Открывая памятник, мы выражаем глубокую благодарность всем, кто с честью до конца выполняет свой воинский долг в Сирии», — сказал командующий группировкой российских войск в САР генерал-лейтенант Александр Чайко.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские сёстры погибли во время обстрела боевиками российского мобильного госпиталя, который разворачивался в Алеппо и должен был принимать гражданских.

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