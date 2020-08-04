Севастополь, , 10:26 — REGNUM Туристический морской маршрут по направлению «Артбуха — Учкуевка» запустили в Севастополе, об этом сообщили в пресс-службе правительства города 4 августа.

На данный момент на линии работает два катера. Рейсы отправляются каждый час — первый отходит от Артбухты в 08:30, последний — в 18:30, первый катер из Учкуевки отправляется в 09:20, последний — в 19:20. Стоимость билета для взрослого — 100 рублей, детский (с 7 — 14 лет) — 50 рублей, детям до шести лет предоставляется бесплатный проезд. Бесплатный билет предоставляют многодетным семьям, детям-инвалидам, инвалидам первой группы и детям-сиротам в сопровождении взрослого.

Планируется, что это туристический маршрут будет действовать до конца курортного сезона. Как уточнили в пресс-службе правительства, пока катер причаливает на пляже в Учкуевке к необорудованному берегу — фарватер подготовили водолазы. В 2024 году в рамках ФЦП в Учкуевке планируют построить капитальный причал.