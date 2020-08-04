Ижевск, , 10:24 — REGNUM В Удмуртии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались ещё четыре человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Уточняется, что скончались двое мужчин в возрасте 54 лет и 71 года, а также 66-летняя и 83-летняя женщины. У всех погибших течение болезни осложнялось хроническими патологиями.

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике достигло 51 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 4 августа выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 2463 случая заражения SARS-CoV-2.

Читайте также: В Удмуртии выявили ещё 21 нового носителя коронавируса