Нью-Йорк, США, , 10:22 — REGNUM Продажи GTA 5 увеличились в несколько раз после бесплатной раздачи игры в магазине Epic Games Store. Об этом 3 августа сообщило издание PCGamer.

В следующие шесть недель после проведения акции игра продавалась лучше, чем за аналогичный период любого предыдущего года. Количество зарегистрированных игроков в GTA Online при этом впервые выросло до того же значения, что и в 2012 году — в момент релиза.

Напомним, GTA 5 — это приключенческий боевик, разработанный компанией Rockstar Games. По словам разработчиков, на момент выхода GTA 5 стала игрой с самым большим и проработанным открытым миром в истории.

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