Курск, , 10:21 — REGNUM За прошедшие сутки 22 носителя коронавируса выявлено в Курской области. Один пациент скончался, сообщили 4 августа в региональном оперативном штабе.

Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом возросло до 6316. В больницах находятся 243 человека, подключены к аппаратам ИВЛ — 14. За сутки выписаны 20 пациентов, всего выздоровели 5126 человек.

Зарегистрирован один летальный исход — скончалась 57-летняя женщина. Таким образом, в регионе с начала пандемии умер 51 пациент с коронавирусом.