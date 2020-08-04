Петрозаводск, , 10:28 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки выявили еще 34 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2, среди которых трое детей. При этом симптомы болезни проявляются менее чем у 31% зараженных граждан. В то же время есть новые случаи внебольничной пневмонии, в том числе с летальным исходом. Об этом 4 августа сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

В числе новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 15 выявлены в Петрозаводске, еще шесть в Прионежском районе. По четыре случая — в Костомукше и в Кемском районе, три в Кондопожском районе. По одному случаю выявлено в Сегеже и в селе Челмужи Медвежьегорского района.

«На сегодняшний день доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции в специализированных отделениях и центрах республики составляет чуть более половины — почти 55 процентов, — заявил Парфенчиков. — Число выявленных случаев коронавируса в Карелии — 393,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,5 раза выше и составляет 583,5 случая, по Северо-Западу — 575,7».

По словам главы региона, большая часть жителей Карелии, у которых выявлен коронавирус, являются бессимптомными носителями инфекции. По данным на 4 августа, активно болеющих в регионе — менее 31% от выявленных случаев инфицирования.

Добавим, всего с начала пандемии в республике выявлено 2418 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. На сегодняшний день 1639 человек выписаны, в том числе 32 за сутки. Также проведено 118 449 исследований, из которых 507 — за последние сутки. В настоящий момент 813 человек находятся на карантине, за сутки их количество увеличилось на семь человек, еще девять человек находятся в местах обсервации.

Кроме того, с 1 апреля в регионе фиксируется рост числа заболевших внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) — таких 1040 человек, из которых пять выявлены за последние сутки. 69 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. В Республиканской инфекционной больнице скончался мужчина 1955 года рождения с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на коронавирус у него был отрицательный.

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