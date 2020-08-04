Ижевск, , 10:18 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 4 августа выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 2463 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает региональный оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровел 2021 человек или более 82,05% от общего числа носителей коронавируса в республике. 51 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, четверо — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне терапевтический блок первой РКБ в Ижевске возобновил прием пациентов после окончания карантина по коронавирусу. Хирургический блок пока продолжает проведение ограничительных мероприятий. Здесь оказывают только экстренную помощь.

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