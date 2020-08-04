Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM В Петербурге за последние сутки, то есть в понедельник, 3 августа, обследовали на коронавирус 9814 человек, сообщает во вторник городской оперативный штаб.

Это почти столько же, сколько и днем ранее, что существенно ниже суточного максимума, который Петербург демонстрировал в ходе пандемии весной-летом текущего года.

Под медицинским наблюдением в городе находятся 869 человек, из них 546 — на самоизоляции. Обсерваторы, судя по всему, в Петербурге опустели. Накануне там еще держали шестерых граждан.

За сутки в справочную службу поступило 294 вызова по теме коронавируса, в экстренную службу — 80 обращений, из которых 40 пришлось перенаправить скорой помощи, а шесть — полиции.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 31 945 случаев заражения COVID-19. Скончались 2062 человека. Выздоровели 23 627 человек. Это данные на 3 августа.

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