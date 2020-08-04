Москва, , 10:25 — REGNUM Более 70 случаев компрометации персональных данных, связанных с распространением коронавируса, зафиксировано в мире за шесть месяцев 2020 года. Более трети инцидентов пришлось на Россию, пишет 4 августа газета «Известия» со ссылкой на отчёт компании InfoWatch.

В России зарегистрировано 25 из 72 инцидентов с утечкой данных о пациентах, вероятных носителях коронавируса, контактных лицах, нарушителях карантина и т.д. Вместе с тем в России скомпрометированы данные 35,5 тыс. человек, тогда как в всём мире — 3,43 млн человек.

Руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев отметил, что ряд крупных утечек в мире заметно повлияли на общую ситуацию. Так, в США произошла утечка данных о более чем 1 млн медработников.

Чаще всего в чужие руки попадают данные отдельных лиц или списки, где указаны десятки или сотни человек. Российские утечки произошли по вине сотрудников организаций, таких как больницы и аэропорты. Во всём мире таких утечек 75%, оставшиеся 25% произошли в результате действий хакеров.