Якутск, , 10:25 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев заверил, что плановые госпитализации, диспансеризацию населения в Якутске скоро возобновят, но в том случае, если не будет вспышек коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Коронавирус в России: в ожидании вакцины — все новости

Так, в более благополучных районах, а их 22, поликлиники и больницы выполняют плановые работы.

Также Айсен Николаев сказал в ходе брифинга, что 4 августа на оперативном штабе обсуждали запуск учебного года. Но конкретной информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Якутии Айсена Николаева, коронавирус проникает уже в маленькие сёла, его «завозят» в основном из Якутска. Но местные врачи быстро реагируют и принимают все меры.

За минувшие сутки из проведённых 1538 тестов, выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели пять человек, два пациента скончались.