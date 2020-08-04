Екатеринбург, , 10:04 — REGNUM Свердловская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы людей, обвиняемых в хищении колёс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемые с мая по декабрь 2019 года совершили 17 краж колёс с автомобилей, а ещё один обвиняемый похитил колёса самостоятельно несколько раз.

«Участниками организованной группы использовались матерчатые перчатки, а для маскировки своей внешности — медицинские маски», — сообщают в прокуратуре.

Преступления совершались ночью, причинён ущерб на сумму свыше 1 млн рублей. Часть лиц обвиняется в краже с причинением значительного ущерба гражданам, совершенная группой лиц по предварительному сговору, а также организованной группой (чч. 2, 4 ст. 158 УК РФ), а кто-то — в заранее не обещанном приобретении имущества, заведомо добытого преступным путём (ч. 1 ст. 175 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отдали под суд охранника одного из частных охранных предприятий за кражу на охраняемом им объекте.

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