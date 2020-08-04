Мумбаи, Индия, , 10:19 — REGNUM Улицы в нескольких районах индийского города Мумбай — административного центра штата Махараштра — оказались затоплены в результате сильных муссонных ливней. Об этом 4 августа сообщает телеканал NDTV.

Также указывается, что из-за обильных дождей было прекращено движение местных поездов и закрыты все офисы в городе, исключая экстренные службы.

При этом Мумбай и ещё несколько соседних районов находятся в состоянии повышенной готовности из-за «чрезвычайно сильных ливней» на 4 и 5 августа, также предупреждение в связи с дождями было объявлено в районах Тане, Пуне, Райгад и Ратнагири в штате Махараштра.

Кроме этого, уточняется, что затопленными оказались улицы в районах Горегаон, Кинг-Серкл, Дадар и Шиваджи-Чоук, и добавляется, что синоптики предупредили о продолжении обильного выпадения осадков в ближайшие дни.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Китай продлил действие синего уровня погодной опасности из-за ливней, которые обрушились на некоторые районы и провинции страны.