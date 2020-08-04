Ставрополь, , 10:11 — REGNUM Виртуальный 3D-тур для экскурсий по заказникам и памятникам природы разработали в Ставропольском крае. Он объединил 25 сферических панорам, снятых с земли и с воздуха, а также многочисленные фото‑ и видеоматериалы, сообщили ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе минприроды региона.

Тур включает дистанционное посещение заказников «Русский лес», «Кравцово озеро», «Приозерный», «Вишневая поляна», «Ставропольский чернозем». Он также предлагает посещение таких памятников природы, как курган Лохматый, Травертиновый источник и других объектов, расположенных в окрестностях Ставрополя.

Тур по заказникам и памятникам природы разработали специалисты дирекции особо охраняемых природных территорий Ставропольского края. Ранее они создали первый в крае подобный тур, который предлагает виртуальное путешествие по заказнику «Стрижамент».

Отмечается, что виртуальные 3D-туры по особо охраняемым природным территориям на Ставрополье пользуются популярностью. Они позволяют «совершить прогулку по неизведанным природным тропам», в том числе предоставляя гражданам с ограничениями по здоровью возможность приобщиться к природному наследию.