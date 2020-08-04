Симферополь, , 10:01 — REGNUM 18 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Крыму, об этом на своей странице в Facebook 4 августа написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 3 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции. 7 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — говорится в сообщении.

За период пандемии на территории Республики Крым положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 1323 человек, 945 из них выздоровели, 15 пациентов скончались.