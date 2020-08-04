Омск, , 09:59 — REGNUM Вдова омского пилота, погибшего в рейсе, добилась компенсации от «Аэрофлота».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кировского районного суда Омска, решение по иску Анастасии Ахметовой к ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» о взыскании единовременного пособия и компенсации морального вреда было вынесено 3 августа.

Решением суда исковые требования Ахметовой удовлетворены частично. С «Аэрофлота» в пользу вдовы взыскано единовременное пособие в размере 29 722 608 рублей. В удовлетворении оставшейся части иска отказано.

Кроме того, с «Аэрофлота» в доход местного бюджета взыскана госпошлина в размере 60 тысяч рублей.

«Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано», — говорится в сообщении суда.

Напомним, трагедия произошла в ноябре 2019 года. Второй пилот Дамир Ахметов, которому на тот момент было 49 лет, управляя самолётом авиакомпании «Аэрофлот», скончался прямо в небе из-за проблем с сердцем. Его супруга осталась одна с двумя детьми.

Однако «Аэрофлот» отказался выплачивать вдове компенсацию за смерть супруга при исполнении служебных обязанностей. Юристы авиакомпании обращали внимание на то, что он умер не на рабочем месте, так как коллеги, чтобы реанимировать мужчину, вынесли его в салон самолета, передаёт «Новый Омск».

Оставшаяся без мужа женщина добивалась признания незаконным акта о несчастном случае и его отмены. Она потребовала взыскать с работодателя супруга единовременное пособие и компенсацию морального вреда.