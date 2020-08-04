Москва, , 10:04 — REGNUM Купальный сезон в России продолжается, несмотря на прошедший Ильин день, так как температура воды в водоёмах весьма комфортна. Об этом сообщил 4 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, метеорологи проверяли народную примету о завершении купаний после 2 августа. Бывает, что в августе вода остывает до +16 градусов, но также бывает, что в первой декаде сентября температура воды держится на отметке +20…+21.

Так, сейчас в Москва-реке вода теплее 20 градусов. На курортах Крыма температура моря составляет 24−25 градусов, на Черноморском побережье — 25−26 градусов, сказал Вильфанд ТАСС.

Напомним, 2 августа православные отмечают День Ильи Пророка. По одной из примет, вода в водоёмах становится очень холодной, и купаться с этого дня уже нельзя.

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