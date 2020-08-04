Якутск, , 10:02 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки в результате проведения 1538 тестов выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели пять человек, два пациента скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Якутске выявлено 39 случаев, остальные в Верхневилюйском, Верхоянском, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском и Чурапчинском районах. По словам главы республики Айсена Николаева, коронавирус проникает уже в маленькие сёла, его «завозят» в основном из Якутска. Но местные врачи быстро реагируют и принимают все меры.

Николаев также добавил, что из 1,2 тыс. получающих лечение в Якутии пациентов половина — на амбулаторном лечении. Их обеспечивают, так же как и стационарных, лекарствами.

На 4 августа в республике зарегистрировано 6003 носителя коронавируса, выздоровели 4863 человек, умерли — 58.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья пока не определились с началом учебного года — всё зависит от эпидситуации с коронавирусом и работы административных комиссий, которые следят за соблюдением санитарных мер в регионе.