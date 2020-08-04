Воронеж, , 09:56 — REGNUM Ещё два пациента с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Воронежской области, это следует из статистики, опубликованной региональным оперативным штабом 4 августа.

За минувшие сутки в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены также ещё у 94 человек.

Всего за весь период в регионе заражение коронавирусом через метод ПЦР+ подтверждено у 11 513 человек, выздоровели в общей сложности 11 393, в том числе у 9437 заражение было подтверждено через метод ПЦР+, у остальных по компьютерной томографии легких. Скончались 99 человек.