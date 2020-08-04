Пятигорск, Ставропольский край, , 09:59 — REGNUM Инклюзивный бал, фестиваль джазовой музыки и праздничные концерты войдут в культурную программу празднования 240-летия города-курорта Пятигорска. В честь юбилея также будут развернуты национальные подворья, сообщили ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе администрации города.

Так, 9 и 10 сентября в Пятигорске пройдут организованные Российским фондом культуры творческие встречи с актерами, композиторами и бардами, писателями и поэтами.

Основные праздничные мероприятия запланированы на 11, 12 и 13 сентября. В эти дни состоится торжественное открытие музея «Россия — моя история» и Аллеи Славы. Главными площадками для проведения праздничных мероприятий станут Парк Победы, парк Цветник и проспект Кирова.

«Пройдут инклюзивный бал, фестиваль классической и джазовой музыки, арт-фестиваль, два больших праздничных концерта с участием звезд российской эстрады. Также гостей и жителей города порадуют своими выступлениями кавер-группы», — рассказали в мэрии.

В дни народных гуляний в Пятигорске заработают и национальные подворья, где, в частности, можно будет попробовать национальные блюда народов Кавказа. Отмечается, что из-за ситуации с коронавирусом в праздничной программе не будут участвовать детские творческие коллективы.