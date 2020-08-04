Лос-Анджелес, США, 4 августа 2020, 09:50 — REGNUM Уже 5 августа 2020 в игре Valorant появится новый режим под названием FFA Deathmach («Каждый сам за себя»). Об этом 3 августа сообщило издание Dexerto.
В новом режиме игроки не смогут использовать способности героев, но получат бесконечный запас валюты — чтобы быстро подобрать наиболее эффективный комплект экипировки. Победителем такого матча станет геймер, первым совершивший 30 убийств.
Напомним, Valorant — это многопользовательский тактический шутер от американской компании Riot Games. Его релиз состоялся в июне 2020 года.
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