Лос-Анджелес, США, , 09:50 — REGNUM Уже 5 августа 2020 в игре Valorant появится новый режим под названием FFA Deathmach («Каждый сам за себя»). Об этом 3 августа сообщило издание Dexerto.

В новом режиме игроки не смогут использовать способности героев, но получат бесконечный запас валюты — чтобы быстро подобрать наиболее эффективный комплект экипировки. Победителем такого матча станет геймер, первым совершивший 30 убийств.

Напомним, Valorant — это многопользовательский тактический шутер от американской компании Riot Games. Его релиз состоялся в июне 2020 года.

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