Москва, , 09:50 — REGNUM В сентябре может возникнуть небольшой рост заболеваемости COVID-19 из-за возвращения российских туристов. Об этом заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, сообщает «Известия».

По её словам, рост числа новых случаев не будет сильным, так как часть населения России уже переболела. Вместе с тем в России улучшилось качество диагностики коронавируса, а система здравоохранения готова к такому сценарию, добавила Кожевникова.

Отметим, по состоянию на 3 августа в России выявили 856 264 случая заражения коронавирусом, в том числе 5394 — за минувшие сутки. Выздоровели — 653 593 человека, скончались 14 207 пациентов.