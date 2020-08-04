Москва, , 09:51 — REGNUM Общее число вылечившихся от COVID-19 жителей столицы России за прошедшие 24 часа выросло на 1456 и превысило 183 тыс. Об этом 4 августа рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 462 пациента», — заявила она, добавив, что число вылечившихся от нового заболевания в российской столице продолжает расти.

Также Ракова уточнила, что в результате этого общее число вылечившихся от COVID-19 в Москве стало составлять 183 640.

При этом заместитель мэра указала, что всем выписавшимся предлагается стать донорами плазмы крови для болеющих новым заболеванием.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 29,2 млн.