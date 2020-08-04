Воронеж, , 09:49 — REGNUM Около 50% от количества рассмотренных заявлений на выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет отклонены в Воронежской области, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Причина в том, что заявления на выплату подают люди, которым она не положена. Всего на данный момент в списке семей, которым положены выплаты, — более 23 тысяч детей.

«На текущий момент все положенные выплаты проводятся в графике и в намеченных объёмах. На сегодня проведены зачисления на сумму 707 млн рублей из согласованных федеральным центром 1,073 млрд», — уточнили в пресс-службе.

Однако всего на выплаты в Воронежской области заявления были поданы на 63 тысячи детей. В числе этих заявлений — повторные, в которых нет необходимости, так как выплаты зачисляются автоматически, а также заявления от тех, кому выплаты не положены, и заявления с неполным списком документов.

«Из 63 тыс. поданных заявлений обработано порядка 43 тыс. Из них около 50% признаны несостоятельными, т. к. выплата не положена», — добавили в пресс-службе.

Выплаты семьям с низкими доходами, воспитывающим детей от трёх до семи лет, осуществляется с 1 июня в сумму 50% регионального прожиточного минимума для детей.