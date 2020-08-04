Уфа, , 09:47 — REGNUM 195 тысяч доз вакцины против гриппа дополнительно закупят в Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Башкирии начинают вакцинацию от гриппа, которая будет проходить в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Отмечается, что в эпидемический сезон 2020−2021 годов планируется привить против гриппа 1,83 млн человек, в том числе 418 тысяч детей и семь тысяч беременных женщин.

Сообщается, что в связи с пандемией коронавируса планируется дополнительно закупить 195 тысяч доз вакцин против гриппа.

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