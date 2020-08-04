Черкесск, , 09:43 — REGNUM С 1 сентября 2020 года в Карачаево-Черкесии начнут получать доплату за классное руководство около 3 тыс. педагогов. На эти цели будет направлено более 77 млн рублей из федерального бюджета, сообщила министр образования и науки республики Инна Кравченко.

По ее словам, помимо этих денег, за классными руководителями сохранятся все региональные доплаты, которые производились раньше, в том числе доплаты в размере 15% и 20% оклада, сумма которых зависела от наполняемости класса. Эти выплаты составляли ранее от 800 до 2000 рублей.

Напомним, о необходимости предоставления федеральной доплаты классным руководителям заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию в январе 2020 года. Такую доплату в размере 5 тыс. рублей смогут получить за классное руководство порядка 838 тыс. педагогов в России.