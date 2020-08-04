Москва, , 09:41 — REGNUM На сегодняшний день без привлечения рабочей силы в виде мигрантов многие отрасли просто не смогут обойтись. Такое мнение высказал заместитель председателя «Партии роста» Сергей Дёмин.

«Ясно одно: без привлечения мигрантов во многих отраслях просто не обойтись. Они трудятся на стройплощадках, в сфере ЖКХ и дорожного строительства. К слову, приезжих из стран СНГ много и в сфере обслуживания — среди продавцов, официантов, парикмахеров. Сейчас они работают по патентам, и в целом проблем не возникает. К примеру, на стройке таджики, узбеки — это надежные сотрудники, работающие за разумные деньги. Без них сложно, а границы до сих пор закрыты. Другой момент — что можно требовать от нанимателя?» — задаётся вопросом Дёмин.

По его словам, работодателю несложно своевременно, по регламенту предоставлять всю необходимую информацию о своем сотруднике-иностранце в контролирующие органы, но это максимум с его стороны: «Возлагать на того же предпринимателя дополнительную ответственность за действия работника, тем более если они окажутся неправомерными, — это избыточная мера. С моей точки зрения, аккумулировать данные об иностранцах на территории РФ должны миграционные службы, с помощью работодателей в том числе. Но они же обязаны вести пристальный контроль за приезжими и проводить мероприятия по профилактике противоправных поступков».

Дёмин подчеркнул, что российским компаниям сейчас как никогда нужны рабочие руки, а не «жёсткие меры».

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