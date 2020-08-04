Екатеринбург, , 09:43 — REGNUM В Свердловской области вернули к профильной работе несколько медучреждений, временно отданных под лечение пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

В штатный режим уже перевели отделения семи медучреждений Екатеринбурга: ЦГКБ №, нейрохирургического корпуса ГКБ №40, Областной детской клинической больницы, НИИ ОММ, 354 окружного военного клинического госпиталя, 1, отделения реабилитации ЦГБ №3 и отделения Областной наркологической больницы.

А с 4 августа 2020 года возвращают к профильной работе нейрохирургический корпус ГКБ № 40 (Екатеринбург). Планируется, что в скором времени будут возвращены к плановой работе детские инфекционные стационары в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области по состоянию на 3 июля 2020 года подтверждено 21 179 случаев заражения коронавирусом.