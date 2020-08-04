Редвуд-Сити, США, , 09:36 — REGNUM В предстоящей игре Marvel's Avengers появится Человек-паук. Об этом 3 августа сообщалось в официальном блоге PlayStation.

Новый персонаж появится в игре в 2021 году. Добавить его в свою команду можно будет бесплатно, но доступ к герою получат только обладатели консолей PlayStation (как PS4, так и PS5).

Напомним, Marvel's Avengers — это предстоящий кооперативный экшен от американской студии Crystal Dynamics. Его релиз ожидается 4 сентября 2020 года.

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