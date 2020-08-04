Москва, , 09:35 — REGNUM За минувшие сутки в Москве вылечились от коронавирусной инфекции 1456 человек. Об этом сообщила 4 августа вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1456 пациентов», — сказала она.

Всего с начала распространения вируса в столице поправили здоровье 183 640 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области по состоянию на 4 августа коронавирус выявили у 9784 человек, за сутки положительные тесты получили еще 93 пациента.

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