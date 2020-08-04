Киев, , 09:39 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 1061 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил 4 августа специальный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По данным ресурса, за сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 26 человек, 737 пациентов выздоровели.

Всего с начала пандемии на Украине выявили 74 219 случаев заражения, скончались 1764 человека, а выздоровели 40 613 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил провести профилактические беседы с жителями Украины и объяснить им принцип разделения территории страны на зоны адаптивного карантина.

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