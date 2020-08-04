Токио, , 09:37 — REGNUM Свыше 7,6 тысяч аккаунтов пользователей социальной сети японского сегмента Facebook было похищено в период с конца июня текущего года. Об этом 4 августа сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японскую компанию Sola.com, которая занята в сфере кибербезопасности.

По информации источника, данные похищенных учетных записей хранятся на серверах, которые расположены на российской территории.

При этом, согласно данных Агентства продвижения информационных технологий, которое работает на правительство Японии, аккаунты были украдены злоумышленниками с помощью т.н. фишинга, когда к пользователям приходили сообщения от друзей из их списка со ссылкой на видео. После перехода по ссылке появлялась страница, которая визуально идентична Facebook, где заново предлагалось ввести пароль и логин.

При этом эксперты Sola.com уточняют, что в данном фишинге участвовали как минимум восемь групп мошенников, которые говорят на испанском.

«Есть вероятность, что украденные аккаунты могут быть использованы для манипуляций общественным мнением, как это происходило в ходе президентских выборов в США в 2016 году», — заявил по этому поводу глава Sola.com Хирото Такахаси.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 августа американский кинорежиссёр Оливер Стоун заявил, что правительство России не участвовало в организации хакерских атак во время президентских выборов в США в 2016 году.