Москва, , 09:26 — REGNUM Число жалоб москвичей на нарушения температурного режима в автобусах коммерческих перевозчиков сократилось по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Всего количество обращений стало меньше на 65% по сравнению с 2019 годом. Благодаря увеличению количества проверок и линейному контролю, нарушения стали выявлять в 2,5 раза чаще, чем в 2019 году», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что большинство неполадок устраняют сразу при выявлении — ещё до того, как на них пожалуются пассажиры транспортного средства.