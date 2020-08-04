Владивосток, , 09:28 — REGNUM Власти Приморья пока не определились с началом учебного года — всё зависит от эпидситуации с коронавирусом и работы административных комиссии, которые следят за соблюдением санитарных мер в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Заболевшие есть на территории всего Приморского края. Их выявляют в Пожарском районе, Лесозаводском, Партизанском городских округах, Михайловском районе, в северных районах. Сдерживать повсеместное распространение инфекции во многом позволяет работа административных комиссий, а также сознательность граждан, которые соблюдают масочный режим, «социальную дистанцию». Для того, чтобы мы начали 1 сентября учебный год, чтобы наши поликлиники приступили к плановой работе, нам необходимо продолжать доводить до людей информацию о важности соблюдения санитарного режима, сосредоточиться на работе административных комиссий», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на 4 августа зарегистрировано 7216 носителей коронавируса. За сутки выявлено 99 новых случаев заражения. С начала эпидемии умерли 87 пациентов.