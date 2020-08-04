Ханты-Мансийск, 4 августа 2020, 09:20 — REGNUM В Югре за минувшие выявлено 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения: Сургут — 50 положительных тестов; Нефтеюганск — 30; Нижневартовск — 27; Ханты-Мансийск — 25.
Всего с начала пандемии в ХМАО на 4 августа зарегистрировано 17 020 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 13 698 человек, 133 пациента с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в Югре на 4 августа составляет 0,98.