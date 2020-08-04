Ухта, Коми, , 09:20 — REGNUM В Коми приступили к комплексной реабилитации переболевших COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«Мы разработали в Коми условия для прохождения реабилитации переболевших коронавирусом. Ухтинская физиотерапевтическая поликлиника стала первым в стране медицинским учреждением, которое комплексно занимается реабилитацией людей, пострадавших от COVID -19. Реабилитация особенно необходима тем, у кого заболевание протекало в средней и тяжелой форме. Коронавирус поражает не только легкие, но и другие системы и органы человека. Высокий лечебный и восстановительный эффект обеспечивается за счет применения минеральных вод и сапропелевых грязей, полученных из природных источников Ухтинского района», — сообщил врио главы республики Владимир Уйба.

Напомним, с начала пандемии в Коми было выявлено 5447 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.