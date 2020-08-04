Тамбов, , 09:18 — REGNUM 28 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили в региональном оперативном штабе 4 августа.

«28 новых случаев сегодня. Из них: 9 мужчин, 18 женщин, 1 ребёнок (мальчик 14 лет). Возраст взрослых заболевших от 27 до 78 лет. Прибывших из других регионов нет, 28 контактных с заболевшими», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в Тамбовской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 6103 человек, выздоровели 5221, скончались — 36. В больницах региона остаются 233 пациента, у 174 из них диагноз «пневмония».