Нур-Султан, , 09:18 — REGNUM В Казахстане детям до пяти лет разрешили не носить маски в общественных местах и на открытом воздухе. Об этом 4 августа заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на заседании правительства.

По его словам, жители республики обязаны носить маски в общественных местах, общественном транспорте и на открытом воздухе. Вместе с тем Цой пояснил, что при занятиях спортом маску можно не надевать. В перечень исключений также входят лица, имеющие медицинские противопоказания.

Глава минздрава добавил, что на открытом воздухе без масок также можно находиться в местах общественного питания. «Ношение масок должно стать полезной привычкой в обществе», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 августа в Казахстане выявили 93 820 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 65 132 человека, скончались — 1058 пациентов.

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