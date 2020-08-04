Владикавказ, , 09:18 — REGNUM В Северной Осетии во время пандемии коронавируса получили гуманитарную помощь свыше 19 тыс. жителей республики. В первую очередь помощь оказывалась нуждающимся семьям, многодетным родителям, людям старшего возраста, семьям с детьми-инвалидами. Такая информация прозвучала 3 августа в ходе встречи вице-премьера Ирины Азимовой с руководителями волонтерских организаций и активистов движения.

В распределении и оказании гуманитарной помощи участвовали волонтеры-медики, активисты Молодежки ОНФ, Всероссийского корпуса спасателей, ресурсного центра поддержки добровольчества, сотрудники Красного креста — всего около 580 человек, в том числе студенты республиканских вузов.

Активисты откликались на любые просьбы о помощи, поступающие в оперативный штаб, в том числе доставляли продукты питания и лекарства. Волонтеры-медики участвовали в оказании помощи медперсоналу больниц, в которых принимались на лечение пациенты с COVID-19, в том числе в Республиканской клинической больнице и больнице скорой медицинской помощи, помогали в обурудовании новых коечных мест для приема пациентов с коронавирусом.