Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Адвокат осужденного в Соединенных Штатах Виктора Бута Алексей Тарасов заявил, что не может связаться с ним в течение двух недель.

«Я не общался с Бутом по меньшей мере две недели… Мы пока не смогли связаться с ним», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Бут был арестован в 2008 году в Таиланде по запросу США по обвинению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2012 году суд признал его виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии», которая в США отнесена к террористическим, и приговорил к 25 годам тюрьмы.

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